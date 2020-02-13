Матыцин: Россия готова принять соревнования, перенесенные из Китая из-за коронавируса

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Позднее власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране.

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россия готова принять перенесенные из Китая по причине коронавируса соревнования, если возникнет необходимость. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Если необходимость возникнет и мы будем понимать, что качество проведения соревнований будет высоким, и если это будет реальной помощью нашим коллегам из Китая, то мы сделаем максимально возможное", - сказал Матыцин.

"Верю, что проблема с вирусом будет в ближайшее время локализована, но это отразится на проведении международных соревнований. Будет ли это долговременный эффект, надеюсь, что нет. Мы знаем позитивные моменты модели развития спорта в Китае. Надеюсь, что наше международное сотрудничество будет и в изучении этого опыта", - добавил министр спорта РФ.

Всемирная организация здравоохранения признала заболевание, вызванное коронавирусом, чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 59,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,3 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 6 тыс. человек.