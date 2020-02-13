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Массовый спорт

Матыцин: частные компании эффективнее подходят к строительству и эксплуатации объектов

По словам министра спорта, затраты оптимизируются

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил, что необходимо взаимодействовать с частными компаниями, которые занимаются строительством спортивных объектов.

"Бизнес стал более эффективно подходить к строительству объектов и сдаче их в эксплуатацию. Затраты оптимизируются. Нельзя это не использовать", - сказал Матыцин.

Ранее частные компании уже принимали участие в подготовке к крупным спортивным турнирам в России, среди которых Олимпийские игры 2014 года, которые прошли в Сочи.

Теги
РоссияМатыцин, Олег Васильевич
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