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Футбол в России

Арбитр Валерий Бутенко будет похоронен 15 февраля на Николо-Архангельском кладбище

Бывший судья скончался в четверг на 79-м году жизни

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Футбольный арбитр Валерий Бутенко будет похоронен 15 февраля на Николо-Архангельском кладбище Москвы. Об этом ТАСС сообщил брат Бутенко, член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко.

Бутенко скончался в четверг на 79-м году жизни. Как сообщил ТАСС его брат, бывший арбитр пережил сильный инсульт в сентябре 2019 года и после этого был практически парализован.

"Прощание и похороны пройдут 15 февраля на Николо-Архангельском кладбище, начало в 13:00 мск", - сообщил Андрей Бутенко.

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"Прежде всего хочу сказать, что ушел последний из могикан, который, на мой взгляд и по мнению моих коллег, олицетворял профессионализм, которого практически в то время не было, - отметил Бутенко. - Человек полностью отдавал себя судейству, подготовке арбитров. Он был неподражаемым арбитром, хотя в нашей профессии было много профессионалов".

"К сожалению, люди, которые многое дают нашему футболу и судейству, уходят из жизни и уносят с собой теплоту, внимание. Они олицетворяли эпоху 1960-х, 1970-х годов. Я сейчас нахожусь на судейских сборах (которые проходят в Турции - прим. ТАСС), все коллеги восприняли эту информацию со скорбью. В сентябре он пережил очень сильный инсульт и был практически парализованным", - заключил Бутенко.

Валерий Бутенко работал арбитром с 1977 года и был награжден памятной золотой медалью за обслуживание более ста матчей, 13 раз входил в десятку лучших арбитров сезона. В 1981 году ему была присвоена международная категория Международной федерации футбола (ФИФА). Бутенко провел свыше 50 международных матчей, работал на матче чемпионата мира 1986 года между сборными Алжира и Северной Ирландии (1:1), а также на чемпионатах Европы 1984 и 1988 годов.

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