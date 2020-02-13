Чемпионат Европы 2020 года по биатлону перенесен из Эстонии в Белоруссию из-за непогоды

ТАСС, 13 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года из Эстонии в Белоруссию из-за плохой погоды. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

"В связи с теплой погодой в [эстонском] Отепя в настоящее время, а также с учетом прогноза погоды на ближайшие дни организаторы не могут гарантировать необходимые для проведения турнира условия. Организаторы в Раубичах и Министерство спорта Белоруссии сообщили, что готовы принять соревнования вместо Отепя", - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы в Раубичах пройдет с 26 февраля по 1 марта. В августе Раубичи принимали чемпионат мира по летнему биатлону.