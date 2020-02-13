Фуркад обсудит с адвокатом подачу иска к Резцовой из-за обвинений в медицинской поддержке

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Пятикратный чемпион Олимпийских игр по биатлону француз Мартен Фуркад обсудит со своим адвокатом возможный иск к трехкратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам и биатлону Анфисе Резцовой из-за обвинений в получении медицинской поддержки. Об этом Фуркад заявил журналистам.

Во вторник Резцова в интервью газете "Советский спорт" заявила, что Фуркад, а также норвежка Тириль Экхофф получают медицинскую поддержку, которая помогает им добиваться высоких результатов.

"Когда я увидел это заявление, то был очень разочарован, потому что это ложь, и я обсужу это со своим адвокатом. Никогда с ней не встречался, но она сказала обо мне в российской прессе. Считаю, что это неправильно. Я никогда не применял никаких препаратов против астмы, не использовал никаких терапевтических исключений, никаких медицинских препаратов", - сказал Фуркад.

Фуркаду 31 год, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В его активе также 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, семь раз француз побеждал в общем зачете Кубка мира, что является рекордом соревнований. 55-летняя Резцова - трехкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону, один раз - по лыжным гонкам), а также обладательница трех золотых наград чемпионата мира (по лыжным гонкам).