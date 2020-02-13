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Футбол в Англии

Футболист "Аякса" Зиеш летом перейдет в "Челси"

По неофициальным данным, стоимость перехода 26-летнего марокканца составит €40 млн

ТАСС, 13 февраля. Нападающий нидерландского футбольного клуба "Аякс" Хаким Зиеш летом перейдет в английский "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

Подробности сделки не сообщаются. По информации портала Transfermarkt, стоимость перехода 26-летнего марокканца составит €40 млн.

В нынешнем сезоне Зиеш провел 30 матчей в составе "Аякса" во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав 21 голевую передачу. В составе амстердамского клуба он стал чемпионом Нидерландов по итогам сезона-2018/19, обладателем Кубка Нидерландов (2018/19) и Суперкубка Нидерландов (2020). Помимо "Аякса" нападающий выступал за нидерландские "Твенте" и "Херенвен". В составе сборной Марокко он провел 32 игры, 12 раз поразив ворота соперника и шесть раз ассистировав партнерам.

"Аякс" лидирует в чемпионате Нидерландов, набрав 50 очков после 21 матча. "Челси" находится на четвертом месте в чемпионате Англии, набрав 41 очко после 25 игр.

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