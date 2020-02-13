Мамиашвили: неопытность команды не оправдывает отсутствия золота у борцов-классиков на ЧЕ

Изначально в плане команды значились две-три золотые награды, однако на чемпионате Европы, проходящем в Риме, сборная под руководством Гоги Когуашвили установила собственный антирекорд, не завоевав ни одной золотой медали. Серебряные награды завоевали Виталий Кабалоев (весовая категория до 55 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг) и Назир Абдуллаев (до 67 кг), бронзовыми призерами стали Александр Комаров (до 87 кг) и Александр Головин (до 97 кг).

"Ссылаться на то, что это был не самый сильный и не самый опытный состав команды нельзя, как нельзя и недооценивать эту ситуацию. Замечу на всякий случай - эти ребята завоевали право выступить в Риме, они были лучшими в предложенном им формате. Значит, это говорит о наших недоработках, это во-первых. Во-вторых, шапкозакидательские настроения, когда в состав попадают вторые-третьи номера, ушли в небытие", - подчеркнул Мамиашвили.

"Сегодня на медали в нашем виде спорта претендуют как минимум 50-60 стран, - сказал глава ФСБР. - Да, можно закрыть вопрос тем, что у нас по шесть золотых медалей на последнем чемпионате мира в Нур-Султане, но это разговоры "в пользу бедных". Результат нужен здесь и сейчас, мы мыслим максимальными категориями и, определяя состав, обязаны видеть перспективы результата".

"Давайте не забывать - мы на финишной прямой, у нас еще не все лицензии на Игры взяты, впереди два турнира, где мы должны закрыть этот вопрос. Первый в Будапеште, затем - София, и я надеюсь, что уже в Будапеште мы свои задачи решим. Я полагаюсь на собственный опыт - и в качестве спортсмена, и в качестве тренера. Тренировочный процесс - это зеркальное отражение того, что происходит на таких стартах, значит, мы не действительно недоработали".

Мамиашвили также отметил, что на чемпионате Европы не обошлось без судейских ошибок. "В некоторых категориях судейские ошибки были. И разбор по окончании чемпионата Европы будет как на внутрикомандном уровне, так и на уровне Объединенного мира борьбы".