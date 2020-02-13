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Массовый спорт

Минспорт РФ и комитет Госдумы по спорту будут проводить совместные заседания

Министр спорта в четверг принял участие в заседании профильного комитета

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Коллегия Министерства спорта РФ и комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи будут проводить совместные заседания. Об этом заявил на заседании комитета председатель Михаил Дегтярев.

Министр спорта Олег Матыцин в четверг принял участие в заседании профильного комитета.

"Предлагаю раз в сессию проводить совместное заседание комитета и коллегии Минспорта для решения стратегических задач", - заявил Дегтярев.

Матыцин утвердительно ответил на данное предложение.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичМатыцин, Олег Васильевич
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