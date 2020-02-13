Россиянки сыграют с командами Венгрии и Белоруссии в квалификации ЧЕ-2021 по мини-футболу

ТАСС, 13 февраля. Женская сборная России по мини-футболу на групповом раунде квалификационного турнира чемпионата Европы 2021 года встретится с командами Венгрии, Белоруссии и одним из победителей предварительного раунда турнира. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Четвертая команда в группе определится по результатам группы B предварительного раунда, в которую входят сборные Нидерландов, Армении, Молдавии, Боснии и Герцеговины.

Матчи квалификационного турнира ЧЕ-2021 пройдут 1-6 сентября. В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет 11-14 февраля 2021 года, попадут только победители каждой из четырех групп квалификации. Место проведение финальной части турнира будет определено позднее.

В 2019 году женская сборная России стала бронзовым призером чемпионата Европы. На чемпионатах мира россиянки завоевывали серебряные награды (2015) и дважды бронзовые (2010, 2013).