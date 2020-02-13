Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над хорваткой Донной Векич в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу 25-летней Александровой, которая является первой ракеткой России и занимает 28-е место в рейтинге WTA. 23-летняя Векич, посеянная на турнире под седьмым номером, располагается на 23-й строчке мирового рейтинга.

В четвертьфинале Александрова встретится с третьей сеяной турнира чешкой Петрой Квитовой.

В начале января Александрова впервые в карьере завоевала титул WTA, выиграв турнир в китайском Шэньчжэне, а на Открытом чемпионате Австралии показала свой лучший результат на турнире, дойдя до третьего круга. Векич является победительницей двух турниров под эгидой WTA, на турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс.