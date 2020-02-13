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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер сборной РФ по биатлону Хованцев не одобряет обвинения Резцовой в адрес Фуркада

Он заявил, что для таких заявлений нужны доказательства

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев не одобряет высказывания трехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резовой в адрес француза Мартена Фуркада, поскольку они не подкреплены фактами. Об этом он рассказал журналистам во время чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Во вторник Резцова в интервью газете "Советский спорт" заявила, что Фуркад, а также норвежка Тириль Экхофф получают медицинскую поддержку, которая помогает им добиваться высоких результатов. Фуркад опроверг это заявление, сообщив, что может подать в суд на Резцову за ложные обвинения.

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"Высказываться или предполагать можно все, что угодно, но для таких заявлений нужны доказательства", - сказал Хованцев.

"Я бы не хотел высказываться на эту тему, не думаю, что кто-то использует что-то запрещенное. И я против огульных обвинений. Но Анфиса Резцова любит остро высказываться и выделяться своим мнением", - добавил тренер.

В то же время Хованцев заметил, что некоторые спортсмены используют разрешенные медикаменты. "Вот в норвежской команде есть астматики. У нас таких нет", - сказал главный тренер сборной России.

Фуркаду 31 год, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В его активе также 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, семь раз француз побеждал в общем зачете Кубка мира, что является рекордом соревнований. 55-летняя Резцова - трехкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону, один раз - по лыжным гонкам), а также обладательница трех золотых наград чемпионата мира (по лыжным гонкам).

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Зимние олимпийские виды спорта
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