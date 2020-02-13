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Футбол в России

Президент ФНЛ: реформа Кубка России по футболу повысит материальную мотивацию клубов

По словам Игоря Ефремова, в новой формуле турнира учтены самые разные интересы

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Изменения в формате проведения Кубка России по футболу с сезона-2020/21 поспособствует повышению материальной мотивации всех команд-участниц, а не только потенциальных победителей турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.

В четверг президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал о принципиальных изменениях в формате Кубка России на сезон-2020/21. В следующем сезоне в рамках турнира будет проведен групповой этап (10 групп по три команды, в каждой из которых будет по одному клубу из Российской премьер-лиги (РПЛ), ФНЛ и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В качестве преференции команды из третьего по силе дивизиона чемпионата России обе встречи проведут дома. При этом клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут выступление в кубке с 1/8 финала; планируется, что эта стадия пройдет в марте 2021 года.

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"Реформа Кубка России - вполне оправданный шаг с учетом того, что нынешний формат не устраивал очень многих по самым разным причинам, - сказал Ефремов. - В новой формуле, которая была разработана в результате совместной работы РФС и всех трех профессиональных лиг, на мой взгляд, учтены самые разные интересы. Топ-клубы, календарь которых осенью и без того достаточно загружен из-за участия в еврокубках, смогут вступать в борьбу за трофей позже, потому не будет выездов к командам ФНЛ и ПФЛ слишком "облегченными" составами. Клубы ФНЛ и ПФЛ, а также второго эшелона премьер-лиги получат больше матчей в турнире".

"Все это в комплексе поможет повысить интерес к Кубку России в регионах и создать из турнира более привлекательный с маркетинговой точки зрения продукт. А это, в свою очередь, повысит материальную мотивацию у всех, а не только у потенциальных победителей. Ведь среди декларируемых целей значится и серьезное увеличение призового фонда, а значит, какие-то деньги могут получить даже самые скромные команды, обычно выбывающие из борьбы на ранних стадиях", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Ефремов назвал немаловажным шагом заключение договоренностей с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о проведении матчей Кубка России в даты игр еврокубков. "Это поможет сделать календарь более ритмичным. На фоне ежегодных сетований на падение престижа этого важнейшего с исторической точки зрения турнира без серьезных перемен ситуацию было не поправить. Надеюсь, что в конечном итоге от них выиграют все участники Кубка России", - заключил президент ФНЛ.

Кубок России проводится с 1992 года. Действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в турнире (восемь раз) является московский "Локомотив". Победитель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы.

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