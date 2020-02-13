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Допинг в спорте

IBU открыл дело против Устюгова в связи с показателями его биопаспорта с 2010 по 2014 год

Ранее олимпийский чемпион был признан невиновным в нарушении антидопинговых правил
Сергей Устюгов Сергей Русанов/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Русанов/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое допинговое дело в отношении олимпийского чемпиона Сочи Евгения Устюгова из-за аномалий в показателях его биологического паспорта в период с 2010 по 2014 год. Об этом говорится в заявлении независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU), которое оказалось в распоряжении ТАСС.

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В четверг стало известно, что IBU открыл новое дело в отношении Устюгова, который ранее был признан невиновным в нарушении антидопинговых правил. Первые обвинения были предъявлены Устюгову в августе 2018 года, вместе с ним под подозрение тогда попали Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двое последних были дисквалифицированы в июне прошлого года.

"В свете обнародования в средствах массовой информации заявления о предварительных мерах, поданного российским биатлонистом Евгением Устюговым, и во избежание бесполезных спекуляций BIU подтверждает, что предъявило Устюгову обвинение в предполагаемом нарушении антидопинговых правил IBU (использование запрещенного вещества или метода), основанном на аномалиях в его биологическом паспорте спортсмена в период с января 2010 года по февраль 2014 года включительно", - говорится в сообщении.

34-летний Устюгов является двукратным олимпийским чемпионом. Первую золотую медаль он завоевал в 2010 году в масс-старте, вторую - в 2014 году в Сочи в составе эстафетной команды. После окончания домашних Игр он объявил о завершении карьеры.

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