Хованцев призвал не судить Логинова за обет молчания во время чемпионата мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Решение Александра Логинова отказаться от общения с прессой во время чемпионата мира в Антхольце было вызвано тем, что в прошлом он через прессу подвергался нападкам со стороны соперников из-за допингового прошлого. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев после первой гонки на чемпионате мира.

Турнир стартовал 13 февраля со смешанной эстафеты, в которой российская команда заняла шестое место. Логинов после гонки заявил, что до конца чемпионата мира воздержится от общения с прессой.

"Он привык к этому, и не надо его за это судить, - сказал Хованцев. - Это не связано с тем, что он в обиде на кого-то. На прошлом чемпионате мира он тоже молчал на протяжении всего турнира. Думаю, это последствия всего того прессинга, с которым он столкнулся".

Соревнования в Антхольце продлятся до 23 февраля. На прошлогоднем чемпионате мира Логинов завоевал две медали.