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Чемпионат мира по биатлону

Хованцев призвал не судить Логинова за обет молчания во время чемпионата мира по биатлону

Российский биатлонист после смешанной эстафеты заявил, что до конца чемпионата мира воздержится от общения с прессой

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Решение Александра Логинова отказаться от общения с прессой во время чемпионата мира в Антхольце было вызвано тем, что в прошлом он через прессу подвергался нападкам со стороны соперников из-за допингового прошлого. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев после первой гонки на чемпионате мира.

Турнир стартовал 13 февраля со смешанной эстафеты, в которой российская команда заняла шестое место. Логинов после гонки заявил, что до конца чемпионата мира воздержится от общения с прессой.

"Он привык к этому, и не надо его за это судить, - сказал Хованцев. - Это не связано с тем, что он в обиде на кого-то. На прошлом чемпионате мира он тоже молчал на протяжении всего турнира. Думаю, это последствия всего того прессинга, с которым он столкнулся".

Соревнования в Антхольце продлятся до 23 февраля. На прошлогоднем чемпионате мира Логинов завоевал две медали.

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Чемпионат мира по биатлону
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