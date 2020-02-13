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Летние неолимпийские виды спорта

Бывший игрок NFL Каперник, игнорирующий гимн США, выпустит автобиографию

Книга выйдет в 2020 году
Колин Каперник (в центре) EPA-EFE/JOHN G MABANGLO
Описание
Колин Каперник (в центре)
© EPA-EFE/JOHN G MABANGLO

ТАСС, 13 февраля. Скандально известный бывший квотербек клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Сан-Франциско" Колин Каперник работает над автобиографией, которая выйдет в этом году. Об этом 32-летний игрок в американский футбол рассказал изданию USA Today.

Скандал с Каперником произошел в 2016 году, когда перед одним из матчей он отказался вставать во время исполнения гимна США. Так он выражал протест против жестокости полиции по отношению к афроамериканцам.

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"У меня было много вопросов, связанных с тем, что заставило меня протестовать, - рассказал Каперник. - Почему я это сделал, почему именно в тот момент, а не раньше? Все это привело меня к желанию поделиться своей историей. Думаю, к ней есть большой интерес, но время покажет, когда выйдет книга".

Каперник не играл в NFL с 2016 года, но все еще надеется вернуться в лигу. "Мое желание играть в футбол все еще есть. Я готов к делу, телефонному звонку, просмотру в любой момент. Я все еще жду, когда владельцы клубов и их партнеры перестанут бежать из этой ситуации, поэтому я надеюсь, что в межсезонье мне позвонят, с нетерпением этого жду", - отметил Каперник.

История скандала

Скандал в американском профессиональном спорте разгорелся в 2016 году, когда Каперник перед одной из предсезонных игр отказался стоя слушать национальный гимн США. Свое поведение спортсмен объяснил протестом против действий полиции в отношении темнокожего населения и против социальной и расовой несправедливости. Многие игроки клубов НФЛ стали также выражать свой протест во время гимна, присоединившись к Капернику, болельщики стали массово сжигать джерси квотербека "Сан-Франциско", обвиняя его в неуважение к стране, гимну и ветеранам, при этом в это же время игровой свитер Каперника стал самым продаваемым в официальном интернет-магазине NFL, так как множество фанатов поддерживали его в протесте. В конце сезона-2016 футболист стал свободным агентом, но ни одна команда лиги не стала его подписывать.

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