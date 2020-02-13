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ЧМ по санному спорту в Сочи

Гарт: Сочи готов к проведению чемпионата мира по санному спорту на 100 процентов

Турнир стартует 14 февраля
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт
© Владимир Гердо/ТАСС

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт считает, что организаторы чемпионата мира по санному спорту, который стартует 14 февраля в Сочи, готовы к проведению турнира на 100 процентов. Об этом Гарт сообщила ТАСС.

"Мы готовы к проведению соревнований на 100 процентов, спортсмены и зрители должны остаться довольными, - заметила Гарт. - На церемонии открытия соревнований заместитель министра спорта РФ Марина Томилова зачитала приветствие президента нашей страны, что для нас является большой честью. Министерство спорта оказало большую поддержку в подготовке к чемпионату мира".

На чемпионате мира будет разыграно семь комплектов наград. В пятницу определятся победители в спринте у мужчин, женщин, а также в состязании мужских экипажей саней-двоек. В субботу станут известны чемпионы мира в личном женском турнире и заездах на санях-двойках. Завершится мировое первенство в воскресенье, когда будут разыграны медали у мужчин и в командной гонке. В рамках турнира будут разыграны награды молодежного чемпионата мира (до 23 лет) в мужском и женском личных турнирах, а также среди мужских экипажей саней-двоек.

В состав сборной России на домашний чемпионат мира вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко, Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич, а также три экипажа: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Константин Кашкин и Всеволод Коршунов. Иванова и Репилов будут выступать на этом турнире в ранге лидеров общего зачета Кубка мира. Демченко и Павличенко занимают пока третьи места.

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РоссияЧМ по санному спорту в Сочи
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