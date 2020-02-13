"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

ТАСС, 13 февраля. Московский "Спартак" обыграл уфимский "Салават Юлаев" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе в присутствии 7348 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Вишневский (5-я минута), Андрей Кутейкин (7), Артем Федоров (13), Робин Ганзл (53) и Антон Злобин (56). У проигравших отличились Александр Бурмистров (20) и Никита Сошников (60). На 13-й минуте матча голкипер "Салавата Юлаева" Юха Метсола был заменен, место в воротах занял Андрей Кареев.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 57 матчах. "Салават Юлаев" идет шестым на Востоке, имея в активе 63 очка после 57 встреч. Ранее московский клуб гарантировал себе участие в плей-офф.

В следующем матче подопечные Олега Знарка 15 февраля на выезде сыграют с казанским "Ак Барсом", "Салават Юлаев" в этот же день на домашней площадке примет петербургский СКА.