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Чемпионат мира по биатлону

Российский биатлонист Халили может выступить в эстафете на чемпионате мира

Спортсмен должен присоединиться к сборной после выступления на этапе Кубка IBU, который пройдет в эти выходные

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Карим Халили рассматривается тренерским штабом сборной России по биатлону в качестве кандидата для участия в эстафетной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной страны Анатолий Хованцев.

Халили должен присоединиться к сборной после выступления на этапе Кубка IBU, который пройдет в эти выходные. Эстафетные гонки пройдут 22 февраля.

"Карима мы держим в запасе. Видимо, он будет стартовать в эстафете, если хорошо выступит на Кубке IBU", - сказал Хованцев.

Также главный тренер сообщил, что в мужском спринте 15 февраля гарантированно выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. На четвертое место от российской команды претендуют Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

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Чемпионат мира по биатлону
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