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Чемпионат мира по биатлону

Хованцев сожалеет, что Малышко не смог выступить на чемпионате мира по биатлону

Олимпийский чемпион начал сезон в составе основной команды, однако по итогам трех этапов Кубка мира потерял место в сборной

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 13 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сожалеет, что олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко не оказалось в числе участников чемпионата мира в Антхольце. Об этом он рассказал журналистам после первой гонки на турнире.

32-летний Малышко начал сезон в составе основной команды, однако по итогам трех этапов Кубка мира потерял место в сборной. Ему было предложено пройти отбор через внутрироссийские соревнования, но он отказался.

"К моему сожалению, Димы Малышко здесь нет, - сказал Хованцев. - Я рассчитывал на то, что здесь он выступит в эстафете. Его принципиальная позиция не ехать на "Ижевскую винтовку" лишила его шансов отобраться в команду".

"Я пытался его отговорить, но он ни в какую не соглашался, настаивая на том, что ехать туда должны все четверо, кто не прошел отбор [на январские этапы Кубка мира]. Получается, мы дали карт-бланш Эдуарду Латыпову, который был последним по рейтингу", - добавил он.

Чемпионат мира продлится до 23 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
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