Решение о переносе из Китая ЧМ-2020 по современному пятиборью будет принято в марте

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Решение о переносе чемпионата мира 2020 года по современному пятиборью, который запланирован на 25-31 мая в Сямыне (Китай), будет принято в марте. Об этом сообщил вице-президент Международного союза современного пятиборья (UIPM), президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов, комментарий которого приводит пресс-служба ФСПР.

"Руководство UIPM внимательно следит за ситуацией в Китае, ведь с 23 по 31 мая там должен пройти чемпионат мира по современному пятиборью, который также является важнейшим этапом олимпийского отбора, - сказал Аминов. - Возможность проведения турнира обсуждалась на недавнем заседании исполкома UIPM в Лозанне, высказывались предложения по отмене турнира, переносе его из Китая в другую страну, а также о проведении вместо чемпионата мира за пределами Китая дополнительного предолимпийского квалификационного турнира. В настоящий момент ситуация изучается, решение о судьбе турнира будет принято по окончании первого этапа Кубка мира, который пройдет в Каире с 26 февраля по 1 марта".

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Позднее власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране.

Всемирная организация здравоохранения признала заболевание, вызванное коронавирусом, чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 59,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,3 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 6 тыс. человек.