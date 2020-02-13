Генеральный директор "Спартака" Цорн вошел в состав комитета профессионального футбола РФС

ТАСС, 13 февраля. Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн вошел в состав комитета профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Такое решение было принято по итогам заседания исполкома РФС, которое прошло в четверг.

Комитет профессионального футбола курирует вопросы развития профессионального футбола, проведения профессиональных соревнований по футболу, консультурует исполком и главу РФС Александра Дюкова по указанным вопросам, участвует в разработке структуры профессиональных соревнований по футболу, а также положений о соревнованиях и их календарей. Главой комитета является президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Цорн занимает пост генерального директора "Спартака" с мая 2019 года.