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Футбол в России

Генеральный директор "Спартака" Цорн вошел в состав комитета профессионального футбола РФС

Решение об этом было принято по итогам заседания исполкома

ТАСС, 13 февраля. Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн вошел в состав комитета профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Такое решение было принято по итогам заседания исполкома РФС, которое прошло в четверг.

Комитет профессионального футбола курирует вопросы развития профессионального футбола, проведения профессиональных соревнований по футболу, консультурует исполком и главу РФС Александра Дюкова по указанным вопросам, участвует в разработке структуры профессиональных соревнований по футболу, а также положений о соревнованиях и их календарей. Главой комитета является президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Цорн занимает пост генерального директора "Спартака" с мая 2019 года.

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Российский футбол
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