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ЧМ по санному спорту в Сочи

Путин поздравил участников чемпионата мира по санному спорту в Сочи с началом соревнований

Президент РФ пожелал спортсменам успехов, удачи и всего наилучшего

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников чемпионата мира 2020 года по санному спорту, который проходит в Сочи, с открытием турнира. Приветствие президента РФ на церемонии открытия мирового первенства зачитала заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.

"Поздравляю с открытием чемпионата мира по санному спорту 2020 года. Уверен, что эти масштабные и престижные соревнования станут важным событием для спортсменов и многочисленных болельщиков, пройдут на самом высоком организационном победном уровне, ведь его участники будут состязаться на легендарной санно-бобслейной трассе, где были установлены рекорды Олимпийских игр, чемпионата Европы и этапа Кубка мира по санному спорту. И конечно, чемпионат запомнится накалом честной спортивной борьбы и оставит у всех добрые и незабываемые впечатления. Желаю Вам успехов, удачи и всего наилучшего", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира в Сочи завершится 16 февраля.

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ЧМ по санному спорту в Сочи
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