{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по санному спорту в Сочи

Фендт: востребованность трассы в Сочи очень важна Международной федерации санного спорта

Президент Международной федерации санного спорта также поблагодарил Федерацию санного спорта России за организацию чемпионата мира
Президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт
© Владимир Гердо/ТАСС

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Международной федерации санного спорта (FIL) очень важно, чтобы санно-бобслейная трасса в Сочи была очень востребованной. Об этом сообщил на церемонии открытия чемпионата мира 2020 года президент FIL Йозеф Фендт.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля.

"Я приветствую участников чемпионата мира из 19 стран и четырех континентов. Впервые наша федерация организовывает чемпионат мира в России. Мы уже организовывали чемпионаты Европы в Парамонове в 2012 году и в Сочи в 2015-м", - сказал Фендт.

"Устойчивое постоянное использование объекта, который был построен здесь к Олимпийским играм 2014 года, очень важно для Международной федерации санного спорта. Я знаю, что всем нашим спортсменам очень хочется попробовать эту замечательную трассу", - продолжил глава FIL.

Фендт на церемонии открытия, которая проходила на ратушной площади Розы Хутор, сказал немало теплых слов в адрес непосредственных организаторов соревнований. "Мы еще раз благодарим Федерацию санного спорта России, эту большую и опытную команду за организацию турнира и потраченные силы для того, чтобы этот чемпионат мира состоялся", - добавил глава FIL.

На чемпионате мира будет разыграно семь комплектов наград. В пятницу определятся победители в спринте у мужчин, женщин и в состязании мужских экипажей саней-двоек. В субботу станут известны чемпионы мира в личном женском турнире и заездах на санях-двойках. Завершится мировое первенство в воскресенье, когда будут разыграны медали у мужчин и в командной гонке. В рамках турнира будут разыграны награды молодежного ЧМ (до 23 лет) в мужском и женском личных турнирах, а также среди мужских экипажей саней-двоек.

Теги
ЧМ по санному спорту в Сочи
Реклама на ТАСС
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
"Спартак" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу
В матче второго тура группового этапа московский клуб в овертайме обыграл бразильский "Фламенго" со счетом 3:2
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС