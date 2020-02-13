Фендт: востребованность трассы в Сочи очень важна Международной федерации санного спорта

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Международной федерации санного спорта (FIL) очень важно, чтобы санно-бобслейная трасса в Сочи была очень востребованной. Об этом сообщил на церемонии открытия чемпионата мира 2020 года президент FIL Йозеф Фендт.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля.

"Я приветствую участников чемпионата мира из 19 стран и четырех континентов. Впервые наша федерация организовывает чемпионат мира в России. Мы уже организовывали чемпионаты Европы в Парамонове в 2012 году и в Сочи в 2015-м", - сказал Фендт.

"Устойчивое постоянное использование объекта, который был построен здесь к Олимпийским играм 2014 года, очень важно для Международной федерации санного спорта. Я знаю, что всем нашим спортсменам очень хочется попробовать эту замечательную трассу", - продолжил глава FIL.

Фендт на церемонии открытия, которая проходила на ратушной площади Розы Хутор, сказал немало теплых слов в адрес непосредственных организаторов соревнований. "Мы еще раз благодарим Федерацию санного спорта России, эту большую и опытную команду за организацию турнира и потраченные силы для того, чтобы этот чемпионат мира состоялся", - добавил глава FIL.

На чемпионате мира будет разыграно семь комплектов наград. В пятницу определятся победители в спринте у мужчин, женщин и в состязании мужских экипажей саней-двоек. В субботу станут известны чемпионы мира в личном женском турнире и заездах на санях-двойках. Завершится мировое первенство в воскресенье, когда будут разыграны медали у мужчин и в командной гонке. В рамках турнира будут разыграны награды молодежного ЧМ (до 23 лет) в мужском и женском личных турнирах, а также среди мужских экипажей саней-двоек.