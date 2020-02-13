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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Дадашева завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе

В схватке за третье место она выиграла у представительницы Турции Эльвины Демирхан со счетом 10:4

ТАСС, 13 февраля. Россиянка Милана Дадашева завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 50 кг. Соревнования проходят в Риме.

В схватке за бронзу российская спортсменка выиграла у представительницы Турции Эльвины Демирхан со счетом 10:4.

В 2018 году на чемпионате Европы, который проходил в российском Каспийске, Дадашева также стала бронзовым призером.

Соревнования среди женщин проходят 13-14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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