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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

"Спартак" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

В матче второго тура группового этапа московский клуб в овертайме обыграл бразильский "Фламенго" со счетом 3:2

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" в овертайме обыграл бразильский "Фламенго" со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе "Спартака" голы забили Федор Земсков (7-я минута), Джордан Соарес де Оливейра (29) и Мохаммад Ахмадзаде (38). За бразильский клуб точными ударами отметился Эудин (12, 30).

Эта победа позволила "Спартаку" досрочно выйти в полуфинал турнира. "Спартак" после двух игр набрал пять очков и занимает второе место в группе, уступая один балл португальской "Браге". На третьей позиции идет "Фламенго" (ни одного очка), на четвертой - швейцарский "Грассхоппер" (0). Москвичи в следующем матче против португальской "Браги", который пройдет 14 февраля, сыграют за победу в группе.

Теги
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
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