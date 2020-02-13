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Летние олимпийские виды спорта

Канада поможет Сенегалу подготовиться к юношеской Олимпиаде 2022 года

Олимпийские комитеты двух стран подписали соглашение, предусматривающее обмен тренерами и проведение специальных тренировочных лагерей

ОТТАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Канада окажет помощь Сенегалу в подготовке к летним юношеским Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в сенегальской столице Дакаре с 22 октября по 9 ноября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба канадского правительства по итогам визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Сенегал.

"Юношеские Олимпийские игры в 2022 году впервые будут проводиться в Африке. Это будут первые Игры с равным участием мужчин и женщин в каждом виде спорта, - говорится в заявлении. - Канада и Сенегал договорились вместе работать, чтобы помочь нашей молодежи подготовиться к Играм".

В пресс-службе уточнили, что олимпийские комитеты двух стран подписали соглашение, которое, в частности, предусматривает обмен тренерами и проведение специальных тренировочных лагерей для спортсменов двух стран. Кроме того, канадская сторона поставит в Сенегал необходимое оборудование для проведения Игр.

Юношеские игры впервые пройдут на африканском континенте. Сенегал был единственным кандидатом на проведение юношеских Олимпийских игр в 2022 году.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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