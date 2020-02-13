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Летние олимпийские виды спорта

Хорошавцева принесла сборной России первое золото на чемпионате Европы по борьбе

В финальной схватке она оказалась сильнее украинки Соломии Винник

ТАСС, 13 февраля. Россиянка Ольга Хорошавцева стала чемпионкой Европы по борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Риме.

В финальной схватке россиянка оказалась сильнее украинки Соломии Винник (10:0).

В поединках за бронзовые награды победительницами стали шведка София Маттсон и турецкая спортсменка Бедиха Ган.

Хорошавцева является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также на счету 25-летней спортсменки три победы на чемпионатах России (2016, 2018, 2019).

Соревнования среди женщин проходят 13-14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

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Летние олимпийские виды спорта
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