Хорошавцева принесла сборной России первое золото на чемпионате Европы по борьбе

ТАСС, 13 февраля. Россиянка Ольга Хорошавцева стала чемпионкой Европы по борьбе в весовой категории до 55 кг. Соревнования проходят в Риме.

В финальной схватке россиянка оказалась сильнее украинки Соломии Винник (10:0).

В поединках за бронзовые награды победительницами стали шведка София Маттсон и турецкая спортсменка Бедиха Ган.

Хорошавцева является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также на счету 25-летней спортсменки три победы на чемпионатах России (2016, 2018, 2019).

Соревнования среди женщин проходят 13-14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.