{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Выдающийся арбитр своей эпохи". Валерий Бутенко скончался в возрасте 78 лет

Прощание с ним пройдет 15 февраля возле крематория на территории Николо-Архангельского кладбища
Валерий Бутенко, 1993 год Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Валерий Бутенко, 1993 год
© Игорь Уткин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Советский футбольный арбитр Валерий Бутенко умер в четверг на 79-м году жизни. Как сообщил ТАСС брат Бутенко, член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко, легендарного рефери похоронят 15 февраля на Николо-Архангельском кладбище.

На эту тему
Будогосский назвал Валерия Бутенко выдающимся арбитром своей эпохи

Причиной смерти послужило ухудшение здоровья после сильного инсульта, который Бутенко пережил в сентябре 2019 года. Его брат в разговоре с ТАСС сообщил, что арбитр был практически парализован. Член судейского комитета РФС находился на сборах в Турции, когда узнал о смерти своего брата, по его словам, "все коллеги восприняли эту информацию со скорбью".

"Человек полностью отдавал себя судейству, подготовке арбитров. Он был неподражаемым арбитром, хотя в нашей профессии было много профессионалов. К сожалению, люди, которые многое дают нашему футболу и судейству, уходят из жизни и уносят с собой теплоту, внимание. Они олицетворяли эпоху 1960-х, 1970-х годов", - заявил Бутенко.

Валерий Бутенко, 1986 год Игорь Уткин/ТАСС
Описание
Валерий Бутенко, 1986 год
© Игорь Уткин/ТАСС

Соболезнования родным и близким бывшего арбитра выразил РФС, его коллеги и товарищи "по цеху", как например, известный судья в прошлом, а также бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. В разговоре с ТАСС он назвал Бутенко "выдающимся арбитром своей эпохи". "Он был профессионалом высочайшего уровня, многое сделал для развития судейства в нашей стране. Валера был незаурядной личностью, остается только скорбеть", - сказал Будогосский, добавив, что вклад Бутенко в развитие судейства никогда не будет забыт.

Прощание с Бутенко пройдет 15 февраля возле крематория на территории Николо-Архангельского кладбища, начало - 13:00 мск.

Карьерный путь Бутенко

Изначально Бутенко выбрал путь футболиста и даже добился успехов. В 1966 году он выступал за дублирующий состав московского "Динамо", год спустя оказался в махачкалинском "Динамо" и в его составе стал чемпионом РСФСР (1967). В 1968 году Бутенко присоединился к "Шахтеру" из Киселевска, выступавшему во второй лиге. В 1970 году будущий арбитр выступал за "Сахалин", а завершил карьеру футболиста в 1971-м в московском "Фрезере".

Валерий Бутенко на матче чемпионата мира 1986 года в Мексике между сборными Алжира и Северной Ирландии AP Photo
Описание
Валерий Бутенко на матче чемпионата мира 1986 года в Мексике между сборными Алжира и Северной Ирландии
© AP Photo

Многие осознали талант Бутенко, когда он в 1976 году перешел в ряды судей высшего дивизиона чемпионата СССР. Он проработал арбитром советского первенства до 1991 года, отсудил более ста матчей, за что был награжден памятной золотой медалью. Бутенко 13 раз входил в список лучших арбитров по итогам сезона (1978-1982, 1984, 1985-1991). Арбитр четыре раза выводил на поле финалистов Кубка СССР.

В 1981 году Бутенко получил статус судьи международной категории Международной федерации футбола (ФИФА), что позволило ему работать на играх европейского и мирового масштаба. Он был главным арбитром на еврокубковых матчах 21 раз, включая судейство в полуфинале Кубка обладателей кубков сезона-1987/88 между итальянской "Аталантой" и бельгийским "Мехеленом". Также Бутенко работал помощником рефери на финале Кубка УЕФА сезона-1990/91 между двумя итальянскими клубами "Интер" и "Рома", он выступал в качестве ассистента арбитра еще в 11 еврокубковых встречах.

Всего же Бутенко провел свыше 50 международных матчей. На чемпионате мира 1986 года в Мексике он был главным арбитром встречи группы D между сборными Алжира и Северной Ирландии (1:1). Также Бутенко в 1981 году отсудил два матча отборочного этапа чемпионата мира - 1982, в 1984-м работал на двух играх отборочного турнира чемпионата Европы - 1984, а в 1988-м был главным арбитром в двух встречах раунда отбора чемпионата Европы - 1988.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
"Локомотив" обыграл "Леванте" во втором матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу
Московский клуб лидирует в своей группе после двух туров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС