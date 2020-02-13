"Выдающийся арбитр своей эпохи". Валерий Бутенко скончался в возрасте 78 лет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Советский футбольный арбитр Валерий Бутенко умер в четверг на 79-м году жизни. Как сообщил ТАСС брат Бутенко, член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко, легендарного рефери похоронят 15 февраля на Николо-Архангельском кладбище.
Причиной смерти послужило ухудшение здоровья после сильного инсульта, который Бутенко пережил в сентябре 2019 года. Его брат в разговоре с ТАСС сообщил, что арбитр был практически парализован. Член судейского комитета РФС находился на сборах в Турции, когда узнал о смерти своего брата, по его словам, "все коллеги восприняли эту информацию со скорбью".
"Человек полностью отдавал себя судейству, подготовке арбитров. Он был неподражаемым арбитром, хотя в нашей профессии было много профессионалов. К сожалению, люди, которые многое дают нашему футболу и судейству, уходят из жизни и уносят с собой теплоту, внимание. Они олицетворяли эпоху 1960-х, 1970-х годов", - заявил Бутенко.
Соболезнования родным и близким бывшего арбитра выразил РФС, его коллеги и товарищи "по цеху", как например, известный судья в прошлом, а также бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. В разговоре с ТАСС он назвал Бутенко "выдающимся арбитром своей эпохи". "Он был профессионалом высочайшего уровня, многое сделал для развития судейства в нашей стране. Валера был незаурядной личностью, остается только скорбеть", - сказал Будогосский, добавив, что вклад Бутенко в развитие судейства никогда не будет забыт.
Прощание с Бутенко пройдет 15 февраля возле крематория на территории Николо-Архангельского кладбища, начало - 13:00 мск.
Карьерный путь Бутенко
Изначально Бутенко выбрал путь футболиста и даже добился успехов. В 1966 году он выступал за дублирующий состав московского "Динамо", год спустя оказался в махачкалинском "Динамо" и в его составе стал чемпионом РСФСР (1967). В 1968 году Бутенко присоединился к "Шахтеру" из Киселевска, выступавшему во второй лиге. В 1970 году будущий арбитр выступал за "Сахалин", а завершил карьеру футболиста в 1971-м в московском "Фрезере".
Многие осознали талант Бутенко, когда он в 1976 году перешел в ряды судей высшего дивизиона чемпионата СССР. Он проработал арбитром советского первенства до 1991 года, отсудил более ста матчей, за что был награжден памятной золотой медалью. Бутенко 13 раз входил в список лучших арбитров по итогам сезона (1978-1982, 1984, 1985-1991). Арбитр четыре раза выводил на поле финалистов Кубка СССР.
В 1981 году Бутенко получил статус судьи международной категории Международной федерации футбола (ФИФА), что позволило ему работать на играх европейского и мирового масштаба. Он был главным арбитром на еврокубковых матчах 21 раз, включая судейство в полуфинале Кубка обладателей кубков сезона-1987/88 между итальянской "Аталантой" и бельгийским "Мехеленом". Также Бутенко работал помощником рефери на финале Кубка УЕФА сезона-1990/91 между двумя итальянскими клубами "Интер" и "Рома", он выступал в качестве ассистента арбитра еще в 11 еврокубковых встречах.
Всего же Бутенко провел свыше 50 международных матчей. На чемпионате мира 1986 года в Мексике он был главным арбитром встречи группы D между сборными Алжира и Северной Ирландии (1:1). Также Бутенко в 1981 году отсудил два матча отборочного этапа чемпионата мира - 1982, в 1984-м работал на двух играх отборочного турнира чемпионата Европы - 1984, а в 1988-м был главным арбитром в двух встречах раунда отбора чемпионата Европы - 1988.