"Выдающийся арбитр своей эпохи". Валерий Бутенко скончался в возрасте 78 лет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Советский футбольный арбитр Валерий Бутенко умер в четверг на 79-м году жизни. Как сообщил ТАСС брат Бутенко, член судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко, легендарного рефери похоронят 15 февраля на Николо-Архангельском кладбище.

На эту тему Будогосский назвал Валерия Бутенко выдающимся арбитром своей эпохи

Причиной смерти послужило ухудшение здоровья после сильного инсульта, который Бутенко пережил в сентябре 2019 года. Его брат в разговоре с ТАСС сообщил, что арбитр был практически парализован. Член судейского комитета РФС находился на сборах в Турции, когда узнал о смерти своего брата, по его словам, "все коллеги восприняли эту информацию со скорбью". "Человек полностью отдавал себя судейству, подготовке арбитров. Он был неподражаемым арбитром, хотя в нашей профессии было много профессионалов. К сожалению, люди, которые многое дают нашему футболу и судейству, уходят из жизни и уносят с собой теплоту, внимание. Они олицетворяли эпоху 1960-х, 1970-х годов", - заявил Бутенко.

Описание Валерий Бутенко, 1986 год © Игорь Уткин/ТАСС

Соболезнования родным и близким бывшего арбитра выразил РФС, его коллеги и товарищи "по цеху", как например, известный судья в прошлом, а также бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский. В разговоре с ТАСС он назвал Бутенко "выдающимся арбитром своей эпохи". "Он был профессионалом высочайшего уровня, многое сделал для развития судейства в нашей стране. Валера был незаурядной личностью, остается только скорбеть", - сказал Будогосский, добавив, что вклад Бутенко в развитие судейства никогда не будет забыт. Прощание с Бутенко пройдет 15 февраля возле крематория на территории Николо-Архангельского кладбища, начало - 13:00 мск. Карьерный путь Бутенко Изначально Бутенко выбрал путь футболиста и даже добился успехов. В 1966 году он выступал за дублирующий состав московского "Динамо", год спустя оказался в махачкалинском "Динамо" и в его составе стал чемпионом РСФСР (1967). В 1968 году Бутенко присоединился к "Шахтеру" из Киселевска, выступавшему во второй лиге. В 1970 году будущий арбитр выступал за "Сахалин", а завершил карьеру футболиста в 1971-м в московском "Фрезере".

Описание Валерий Бутенко на матче чемпионата мира 1986 года в Мексике между сборными Алжира и Северной Ирландии © AP Photo