"Сибирь" впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ

ТАСС, 13 февраля. Новосибирская "Сибирь" обеспечила себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это стало известно после поражений пекинского "Куньлуня" и владивостокского "Адмирала".

В четверг "Куньлунь" в гостях потерпел поражение от череповецкой "Северстали" со счетом 1:2, "Адмирал" на выезде проиграл омскому "Авангарду" (2:5).

"Сибирь" набрала 66 очков в 56 матчах и занимает пятое место в таблице Восточной конференции за шесть матчей до окончания регулярного чемпионата, отрыв от "Куньлуня", которому осталось провести три игры, достиг семи очков. "Адмирал" также потерял шансы опередить "Сибирь" в турнирной таблице Восточной конференции, в активе владивостокского клуба 54 очка после 56 встреч. Таким образом, "Сибирь" не опустится ниже восьмого места и впервые за четыре года будет участвовать в плей-офф.

"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии). Лучшим результатом "Сибири" в плей-офф КХЛ является выход в финал Восточной конференции в сезоне-2014/15, где новосибирская команда проиграла казанскому "Ак Барсу" (1-4).

Ранее выход в плей-офф гарантировали московские ЦСКА, "Динамо" и "Спартак", петербургский СКА, казанский "Ак Барс", омский "Авангард", хельсинкский "Йокерит" и нур-султанский "Барыс".