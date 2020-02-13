Скабелка: игроки сборной Казахстана быстро переключились на игры КХЛ после невыхода на ОИ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Игроки "Барыса" и сборной Казахстана сумели быстро забыть поражение в олимпийском квалификационном турнире и быстро переключиться на матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Барыса" и сборной Казахстана Андрей Скабелка.

В четверг команда из Нур-Султана на выезде выиграла у ЦСКА в матче регулярного чемпионата со счетом 3:2. На прошлой неделе сборная Казахстана не смогла выйти в финальный этап отборочного турнира Олимпиады 2022 года, уступив в решающем матче полякам со счетом 2:3. Практически вся сборная Казахстана состояла из игроков "Барыса". Во вторник команда из Нур-Султана переиграла "Автомобилист" (4:2).

"Хороший матч провели, обе команды играли достаточно системно. У ЦСКА не так много слабых мест, поэтому вдвойне приятно сыграть хороший матч против ЦСКА. Наша команда здорово двигалась, нигде не уступала. Хочу поблагодарить ребят за такой настрой, мы довольны этой победой", - отметил Скабелка.

"Могу только поблагодарить ребят, которые не принимали участия в квалификации, они нам дали хорошую энергию. Благодаря им нам удалось безболезненно переключиться на КХЛ", - добавил он.

В матче нынешнего регулярного чемпионата в Нур-Султане ЦСКА одержал победу над "Барысом" со счетом 3:0. "Тогда нам повезло, сегодня судьба должок вернула", - сказал главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин.

"Барыс" выиграл у ЦСКА во второй раз в трех последних очных матчах. Казахстанский клуб одержал пятую победу кряду и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков в 57 матчах. ЦСКА лидирует на Западе, имея в активе 86 очков после 57 встреч. В следующем матче армейцы 15 февраля на выезде сыграют с ярославским "Локомотивом", а "Барыс" в тот же день примет "Сочи".