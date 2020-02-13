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Летние олимпийские виды спорта

Велиева завоевала золото чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 68 кг

В финале российская спортсменка победила представительницу Италии Дальму Каневу

ТАСС, 13 февраля. Российская спортсменка Ханум Велиева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 68 кг. Соревнования проходят в Риме.

В финале российская спортсменка выиграла у представительницы Италии Дальмы Каневы со счетом 11:0.

Бронзовые награды завоевали украинка Алла Черкасова и Дануте Домикайтите из Латвии.

Велиевой 20 лет, она впервые завоевала медаль чемпионата Европы. Также в активе спортсменки золото чемпионата России 2019 года.

Соревнования среди женщин проходят 13-14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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