Велиева завоевала золото чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 68 кг

ТАСС, 13 февраля. Российская спортсменка Ханум Велиева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 68 кг. Соревнования проходят в Риме.

В финале российская спортсменка выиграла у представительницы Италии Дальмы Каневы со счетом 11:0.

Бронзовые награды завоевали украинка Алла Черкасова и Дануте Домикайтите из Латвии.

Велиевой 20 лет, она впервые завоевала медаль чемпионата Европы. Также в активе спортсменки золото чемпионата России 2019 года.

Соревнования среди женщин проходят 13-14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.