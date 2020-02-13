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КХЛ

Толчинский: хоккеисты ЦСКА находятся в физической яме, но к плей-офф подойдут лучше

В четверг армейцы на своем льду уступили "Барысу" в матче КХЛ со счетом 2:3

МОСКВА, 13 февраля. Игроки московского ЦСКА находятся в небольшой физической яме в концовке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но к матчам плей-офф подойдут в оптимальной форме. Такое мнение высказал журналистам нападающий ЦСКА Сергей Толчинский.

В четверг ЦСКА на своем льду уступил "Барысу" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

"В плане мотивации у ЦСКА никогда не было проблем. Но мы паузу [на матчи сборных] провели не просто так, у нас был хороший цикл тренировок, цель которого была выиграть плей-офф, а не последние матчи регулярки. Сейчас мы физически находимся в небольшой яме, но думаю, что к плей-офф подойдем в оптимальной форме", - отметил Толчинский.

"Надо отдать должное хоккеистам "Барыса", они активно играли. Матч был интересный, у нас просто не получилось додавить в третьем периоде, а они реализовали свои моменты", - добавил он.

Точинский забросил шесть шайб в пяти последних встречах регулярного чемпионата. "Рад, что получается забивать и набирать очки за результативность, надеюсь, что буду продолжать в том же духе. До этого уверенности немножко не хватало, прошлый сезон в большей степени не в свою игру играл и этот сезон начал не очень хорошо. Из-за этого в каких-то моментах не использовал свой потенциал, но потом позвали в олимпийскую сборную России, там забил пару голов, и уверенность пришла", - рассказал Толчинский.

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев не сумел продлить результативную серию, остановившись на отметке в 14 матчей. Слепышев повторил результат Александра Радулова в сезоне-2012/13 по самой длинной результативной серии в истории ЦСКА. "Очень жалко, что у Антона сегодня не получилось побить рекорд - это было бы значимое достижение, которое держалось бы годами. Был бы безумно рад за него, но думаю, что у него еще будет шанс побить рекорд", - заключил Толчинский.

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