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Футбол в России

Прядкин считает, что при расширении РПЛ следует руководствоваться интересами лиги

По мнению президента Российской премьер-лиги, не стоит менять регламенты по ходу сезона

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) следует проводить с учетом интересов лиги как продукта и следовать принципам целостности соревнований, не меняя регламенты нескольких лиг по ходу сезона. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава РПЛ Сергей Прядкин.

В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение высшего дивизиона чемпионата страны. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского "Зенита" и московского "Спартака". В повестку прошедшего в четверг исполкома вопрос о расширении РПЛ не был включен.

"В таком глобальном вопросе, безусловно, каждый субъект, имеющий право голоса, руководствуется разными принципами: личными или общими, а также позиционирует лигу как продукт, бизнес или как социальную историю, - сказал Прядкин. - Моя позиция - нужно руководствоваться интересами лиги как продукта и следовать принципам целостности соревнований, не меняя регламенты нескольких лиг по ходу сезона".

"Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Российского футбольного союза по данному вопросу и, действительно, есть опасение, что будет минимально необходимое количество клубов для ротации и снижение уровня конкуренции на определенный период. Именно поэтому я озвучивал позицию о переходном этапе для реализации подготовительных программ. Напомню, что РПЛ была инициатором ужесточения лицензионных требований полтора года назад", - добавил глава лиги, отвечая на вопрос о возможных негативных последствиях расширения лиги.

На данный момент из РПЛ напрямую в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) выбывают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с четвертой и третьей командами ФНЛ соответственно. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.

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Российский футбол
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