Прядкин: спешка при смене формата РПЛ не нужна

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Спешка при изменении формата проведения чемпионата России по футболу не нужна. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Летом 2019 года Прядкин заявлял ТАСС о том, что вопрос о расширении лиги до 2022 года, когда в Катаре пройдет чемпионат мира, поднимать рано. Несмотря на это, в середине января большинство клубов выступили за расширение высшего дивизиона чемпионата страны. Из 16 клубов, на данный момент выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только представители петербургского "Зенита" и московского "Спартака".

"Моя позиция в интервью ТАСС была обоснована по ряду причин, - сказал Прядкин. - Во-первых, на тот момент у нас не было на руках проекта структур календаря от УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций] на четыре сезона вперед, поэтому при планировании спортивного календаря мы исходили из стандартных международных окон. И при таком раскладе, учитывая наши климатические особенности и проведение ЧМ-2022 зимой, у нас не было возможности вместить дополнительные туры".

"Во-вторых, изменению формата проведения РПЛ должна предшествовать серьезная подготовительная работа по повышению минимального уровня клубов в инфраструктуре, кадровой политике, финансах, - отметил собеседник агентства. - Мы должны минимизировать возможность повторения случаев "Тосно", "Амкара", "Анжи" и внести соответствующие изменения в лицензирование и регламенты. Наконец, сама лига должна подготовиться и предложить действующим и потенциальным партнерам новый формат взаимодействия, ведь изменение формата несет за собой изменение количества матчей и формулы показа на ТВ, объема рекламного инвентаря и т. д".

По словам Прядкина, большинство клубов премьер-лиги выступили за двухкруговую систему проведения РПЛ, без плей-офф. "Для увеличения количества игр при такой соревновательной системе есть только один вариант - расширение лиги, - подчеркнул он. - При этом не будем забывать поручение исполкома РФС [Российского футбольного союза] - изучить возможность увеличения количества игр. Мы провели большую аналитическую работу совместно с PwC (аудиторской компанией, которая сотрудничает с РПЛ - прим. ТАСС) и подготовили более 15 вариантов изменения формата как с увеличением, так и уменьшением количества участников лиги".

"Моя позиция - не стоит торопиться с переходом, при любом формате нужна тщательная подготовка, к тому же есть более экономически выгодные варианты проведения РПЛ. Помимо этого, есть позиция двухэтапная, сначала сокращение лиги, а через несколько сезонов - увеличение, после дальнейшего ужесточения критериев лицензирования", - добавил президент РПЛ.

Вопрос о расширении РПЛ требует тщательной проработки

В четверг в Москве прошло заседание исполкома РФС, в повестку которого не был включен вопрос о расширении премьер-лиги. Как сообщил ТАСС источник в союзе, это произошло потому, что РПЛ не обращалась в исполком с предложением рассмотреть расширение.

Отвечая на вопрос о том, почему эта тема не обсуждалась 13 февраля, Прядкин заявил: "Мы проводим консультации на предмет оптимального формата проведения соревнования, вопрос один из самых ключевых для развития продукта премьер-лиги и требует тщательной проработки".