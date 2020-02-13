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Летние олимпийские виды спорта

Букина завоевала золото чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 76 кг

В финале российская спортсменка победила представительницу Турции Ясемин Адар

ТАСС, 13 февраля. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года россиянка Екатерина Букина завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 76 кг. Соревнования проходят в Риме.

В финале российская спортсменка победила представительницу Турции Ясемин Адар со счетом 4:3.

Бронзовые награды завоевали норвежка Иселин Мария Солхейм и немка Алин Роттер Фокен.

Букиной 32 года, она впервые завоевала золото чемпионата Европы. В ее активе бронзовая медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а также серебряная и бронзовая награды первенств мира, две серебряные и бронзовая медали чемпионата Европы.

Соревнования среди женщин проходят 13-14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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