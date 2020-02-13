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Летние олимпийские виды спорта

Россиянки завоевали пять медалей в первый день чемпионата Европы по борьбе

На счету российской команды три золотые и две серебряные награды

ТАСС, 13 февраля. Женская сборная России завоевала пять наград в первый медальный день чемпионата Европы по борьбе. Соревнования проходят в Риме.

В четверг россиянки завоевали три золотые и две бронзовые награды. Победы одержали Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг). Бронзовые награды в активе Миланы Дадашевой (до 50 кг) и Любови Овчаровой (до 59 кг).

Соревнования среди женщин завершатся 14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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