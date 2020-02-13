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Футбол в России

Прядкин считает, что РПЛ должна развиваться по примеру чемпионата Испании

По мнению главы лиги, стоит уходить от классической ассоциации организатора турниров и предлагать новые услуги

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что лига должна идти по пути развития чемпионата Испании по футболу. Такое мнение Прядкин высказал в интервью ТАСС.

"Готов поделиться своим видением РПЛ - она должна быть популярной, конкурентоспособной, коммерчески успешной медийной компанией, - сказал Прядкин. - Если мы хотим добиться ощутимого роста доходов, то должны уходить от классической ассоциации организатора турниров и предлагать новые услуги, расширять лицензионную линейку, создавать контент и нести большую ответственность за его дистрибуцию - становиться медийной компанией. Яркий пример - чемпионат Испании".

16 клубов РПЛ единогласно выдвинули Прядкина кандидатом на пост президента лиги 5 февраля, выборы пройдут 17 марта. "На декабрьском заседании правления лиги нами была обозначена необходимость актуализации стратегии развития РПЛ, вне зависимости от того, остался бы я президентом или нет. На очередном заседании мы представим анализ реализации текущей стратегии, сроки актуализации и основные приоритеты. Конкретные и измеримые цели я буду готов представить в ближайшие месяцы после доработки стратегии и ее представления клубам", - отметил собеседник ТАСС.

Досрочное переизбрание Прядкина на пост главы премьер-лиги состоялось 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ, изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. 24 января Российский футбольный союз (РФС), главой которого является Александр Дюков, признал переизбрание Прядкина неправомерным и обязал лигу провести выборы президента в течение трех месяцев с момента вынесения решения. "Избирком РФС обратил внимание только на процедурное несоответствие. Поддержка со стороны Александра Валерьевича [Дюкова] и клубов от этого решения меньше не стала, и мое единогласное выдвижение это подтверждает, за что я очень благодарен своим коллегам", - заключил Прядкин.

Прядкин работает в премьер-лиге с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.

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Российский футбол
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