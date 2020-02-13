Прядкин выступает за сохранение трансляций футбола на телевидении

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин считает, что трансляции футбольных матчей должны сохраниться на телевидении в будущем, а не полностью перейти в интернет. Об этом Прядкин заявил в интервью ТАСС.

РПЛ имеет контракт с "Матч ТВ", который был заключен в июле 2018 года на четыре года.

"Готова ли РПЛ в случае неудовлетворительной работы "Матч ТВ" полностью уйти с телевидения, переключившись на вещание в интернете? Такие вопросы нельзя обсуждать абстрактно, в отрыве от реальности, - заявил Прядкин. - Мы подписали соглашение с "Матч ТВ", по которому все права, включая трансляции в интернете, принадлежат вещателю, действуем в его рамках. Если говорить о трансляциях в интернете, то, действительно, этот сегмент считается самым перспективным, есть смысл его развивать и осваивать, думаю, наш вещатель тоже это понимает".

"При этом нельзя говорить о том, что телевидение совсем не нужно, ведь большая часть населения в силу возраста или местоположения смотрит именно телевизор. Мы и так сократили количество матчей на федеральном канале, чтобы создать условия роста системы платного вещания. Считаю, что футбол на ТВ должен быть обязательно, главное - сохранить правильный баланс", - отметил президент РПЛ.

По сообщению газеты "Спорт-Экспресс", сумма соглашения между РПЛ и "Матч ТВ" составила 1,7 млрд рублей в год. В прошлом году Прядкин предположил, что РПЛ может пересмотреть контракт с "Матч ТВ" в декабре 2020-го, если показатели KPI (ключевые показатели эффективности) не будут соответствовать плану.

"Сезон-2019/20 - это второй сезон нашего сотрудничества с "Матч ТВ" в рамках нового контракта, по его окончании мы с коллегами сядем и обсудим результаты, в том числе те, которые попадают под определение KPI, можно сказать, что это будет подведением промежуточных итогов. С представителями вещателя мы регулярно встречаемся, обмениваемся информацией, мы вместе, подчеркиваю, очень заинтересованы, чтобы показатели по охвату, выручке, развитию платного телевидения росли и соответствовали планам и ожиданиям. По итогам текущего сезона, как я говорил выше, будем понимать, что необходимо сделать, чтобы к декабрю 2020 года выйти на плановые показатели, какие меры будут самыми эффективными для лиги, для развития продукта лиги", - заключил собеседник ТАСС.