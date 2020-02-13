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Футбол в России

Прядкин: решение исполкома РФС является первым этапом реформы Кубка России

Президент РПЛ также отметил, что среди стратегических приоритетов изменений находятся повышение престижа турнира и обеспечение коммерческой привлекательности

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) об изменении структуры проведения Кубка России является первым этапом реформы турнира. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент РФС Сергей Прядкин.

В четверг исполком РФС одобрил реформу Кубка России на сезон-2020/21. В следующем сезоне в рамках турнира будет проведен групповой этап (10 групп по три команды, в каждой из которых будет по одному клубу из РПЛ, Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В качестве преференции команды из третьего по силе дивизиона российского футбола обе встречи проведут дома. Еще одно принципиальное отличие заключается в том, что клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут выступление в Кубке России с 1/8 финала; планируется, что эта стадия пройдет в марте 2021 года.

"Начну с того, что реформа Кубка России в целом назрела - коллеги из РФС как раз обозначили стратегические приоритеты: повышение престижа турнира и обеспечение коммерческой привлекательности, - заявил Прядкин. - Преференция для выступающих в еврокубках команд увеличивает количество матчей в Кубке России с максимальным уровнем спортивного противостояния, что гарантирует "привлекательную вывеску" в решающих стадиях Кубка. Не считаю, что это нарушает спортивный принцип - ведь получить данное преимущество может каждый клуб, заняв соответствующее место в РПЛ по итогам сезона".

"Те семь клубов, кто был против, отстаивают свою позицию - все должны быть в равных условиях. При этом и общим собранием премьер-лиги, и комитетом профессионального футбола РФС, куда входят РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, проект реформы кубка был поддержан и предложен исполкому РФС к рассмотрению", - отметил президент РПЛ.

По словам собеседника ТАСС, решение, принятое исполкомом РФС, является первым этапом реформы турнира. "Новый формат Кубка создает предпосылки к новому, более выгодному взаимодействию с партнерами из-за увеличения количества матчей и благодаря насыщенному весеннему этапу соревнования. В свою очередь, болельщики клубов ФНЛ и ПФЛ также останутся в плюсе - к ним гарантированно один-два раза приедут команды рангом выше", - резюмировал Прядкин.

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Российский футбол
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