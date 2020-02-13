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Зимние олимпийские виды спорта

Воронина завоевала бронзу чемпионата мира по конькобежному спорту на дистанции 3000 метров

Победу одержала чешка Мартина Сабликова
Наталья Воронина EPA-EFE/TODD KOROL
Описание
Наталья Воронина
© EPA-EFE/TODD KOROL

ТАСС, 13 февраля. Россиянка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в забеге на 3000 метров. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

Победу одержала чешская спортсменка Мартина Сабликова, показав результат 3 минуты 54,252 секунды. Второе место заняла представительница Нидерландов Карлейн Ахтеректе (отставание - 0,67 секунды), 25-летняя Воронина отстала от победительницы на 1,28 секунды.

Россиянка Евгения Лаленкова заняла четвертое место (+1,55), Елена Сохрякова была снята со старта.

Воронина в седьмой раз завоевала бронзовую награду чемпионата мира, в 2018 году россиянка стала бронзовым призером Олимпийских игр на дистанции 5000 метров. Также в активе 25-летней Ворониной три серебряных и одна бронзовая медали чемпионата Европы.

32-летняя Сабликова стала 21-кратной чемпионкой мира на отдельных дистанциях, в шестой раз она выиграла золото на дистанции 3000 метров, что является рекордом соревнований. Также чешская спортсменка является трехкратной чемпионкой Олимпийских игр, пятикратной чемпионкой мира в классическом многоборье и пятикратной чемпионкой Европы.

Чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити завершится 16 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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