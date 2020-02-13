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Футбол в России

РФС не будет приглашать иностранных арбитров для работы на матчах РПЛ

Глава департамента судейства РФС венгр Виктор Кашшаи не считает нужным оценивать работу бывшего руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 13 февраля. Российский футбольный союз (РФС) не планирует приглашать иностранных арбитров для работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил глава департамента судейства РФС венгр Виктор Кашшаи, комментарий которого приводит пресс-служба РФС.

"Нет, таких планов и намерений у нас нет. В этом нет необходимости. У нас достаточно хороших судей. Уверен, что в ближайшие дни все судьи сдадут тесты по физической подготовке", - сказал Кашшаи.

Кашшаи, завершивший судейскую карьеру в конце декабря прошлого года, возглавил департамент судейства РФС в январе. Ранее объединенный департамент судейства и инспектирования возглавлял Александр Егоров, который объявил об уходе со своего поста в конце декабря.

"Не хочу говорить о прошлом и оценивать его работу, мне нужно смотреть в будущее, проводить реформы, нам нужны новые методы работы. Что касается Егорова, мы не планируем использовать его в качестве одного из сотрудников. У нас много видеозаписей матчей первой части сезона, мне нужно их тщательно проанализировать. Но, повторю, работу предыдущих руководителей оценивать не стану, работаем на сборе с утра до ночи", - добавил венгерский специалист.

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