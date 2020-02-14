Российские бадминтонисты вышли в плей-офф командного чемпионата мира

ТАСС, 14 февраля. Мужская сборная России победила команду Польши со счетом 4:1 в матче группового этапа и вышла в плей-офф командного чемпионата мира по биатлону. Соревнования проходят во французском Льевене.

По итогам трех матчей на групповой стадии сборная России заняла первое место, победив в первых двух встречах команды Исландии и Австрии. Ранее выход в плей-офф с первого места гарантировала себе женская сборная России.

В четвертьфинале российские бадминтонисты встретятся с командой Болгарии, а женская сборная России сыграет с соперницами из Шотландии. Обе встречи пройдут 14 февраля.

Командный чемпионат мира по бадминтону завершится 16 февраля.