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ЧМ по санному спорту в Сочи

Первый в истории России домашний чемпионат мира по санному спорту стартует в Сочи

Соревнования завершатся 16 февраля

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по санному спорту, который пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля, станет единственным мировым первенством по олимпийским видам спорта на территории России в 2020 году. В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 19 стран мира.

Местом проведения чемпионата мира станет санно-бобслейная трасса в Красной Поляне, где в 2014 году проходили олимпийские соревнования по саням, бобслею и скелетону. В 2015 году здесь состоялся чемпионат Европы по санному спорту.

На чемпионате мира будут разыграны семь комплектов наград. В пятницу определятся победители в спринте у мужчин, женщин и в соревновании мужских экипажей саней-двоек, в субботу станут известны чемпионы мира в личном женском турнире и заездах на санях-двойках. Завершится мировое первенство в воскресенье, когда будут разыграны медали в командной гонке и у мужчин. В рамках соревнований пройдет молодежный чемпионат мира (до 23 лет), который включит в себя мужской и женский личные турниры, а также гонки среди мужских экипажей саней-двоек.

В состав сборной России на домашнее первенство вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко, Роман Репилов, Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич, а также экипажи Александр Денисьев / Владислав Антонов, Владислав Южаков / Юрий Прохоров и Константин Кашкин / Всеволод Коршунов. Иванова и Репилов будут выступать на этом турнире в ранге лидеров общего зачета Кубка мира. Демченко и Павличенко занимают третьи места.

Главными соперниками россиян на чемпионате мира станут немцы. Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох в случае своей победы установит рекорд по количеству золотых наград. В настоящее время он делит лидерство с итальянцем Армином Цоггелером (по шесть золотых медалей).

Статистика выступлений

Этап Кубка мира по санному спорту, который проходил в конце февраля 2019 года в Сочи, завершал предыдущий международный сезон. Россияне выступили тогда на домашней трассе успешно, завоевав шесть золотых наград из семи. Еще одна медаль досталась сборной Германии.

На чемпионате мира 2019 года, который проходил в немецком Винтерберге, сборная России завоевала золото в эстафете (Иванова, Павличенко, Южаков/Прохоров), а также две бронзовые медали в личной гонке и спринте (Павличенко). Победу в медальном зачете одержали немцы (5-5-2), вторыми были австрийцы (1-2-2), третьими - россияне (1-0-2).

Олимпийский турнир саночников, который проходил в 2014 году на сочинской трассе, завершился триумфом сборной Германии, чьи спортсмены завоевали все четыре награды высшей пробы. Россияне записали в актив два серебра. Альберт Демченко стал вторым в личном турнире и командной гонке вместе с Ивановой, Денисьевым и Антоновым.

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ЧМ по санному спорту в Сочи
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