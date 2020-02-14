Россиянки завоевали серебро в командном спринте на ЧМ по конькобежному спорту

ТАСС, 14 февраля. Женская сборная России заняла второе место в командном спринте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).
Сборная России была представлена Ольгой Фаткулиной, Ангелиной Голиковой и Дарьей Качановой. Команда преодолела дистанцию за 1 минуту 24,509 секунды.
Победу одержала сборная Нидерландов, показавшая результат 1 минута 24,029 секунды. Третьей место заняли польские конькобежки (отставание - 1,348 секунды).
Чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити завершится 16 февраля.