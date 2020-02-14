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Зимние олимпийские виды спорта

Падение Кулижникова не позволило россиянам побороться за медали ЧМ в командном спринте

Победу после дисквалификации сборной Канады одержала команда Нидерландов

ТАСС, 14 февраля. Мужская сборная России не смогла финишировать в командном спринте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях из-за падения Павла Кулижникова. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

В составе сборной России выступали Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков. Победу одержала сборная Нидерландов, показавшая результат 1 минута 18,187 секунды. Второе место заняла команда Китая (отставание - 0,35 секунды), третьими стали норвежские конькобежцы (+1,36). Первой к финишу пришла сборная Канады, однако за нарушение правил команда была дисквалифицирована после забега.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 16 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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Зимние олимпийские виды спорта
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