"Даллас" победил "Торонто" в матче НХЛ. Гурьянов забросил шайбу

ТАСС, 14 февраля. "Даллас" на выезде победил "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2.

Шайбы в составе победителей забросили российский нападающий Денис Гурьянов (2-я минута), Радек Факса (21) и Тайлер Сегин (42). Форвард Александр Радулов участие во встрече не принимал из-за травмы. Голкипер Антон Худобин остался в запасе. У проигравших отличились Остон Мэттьюс (32) и Зак Хайман (59).

Гурьянов забросил 17-ю шайбу в сезоне, второе место в команде по этому показателю с ним делит Руп Хинтц, а лидирует Джейми Бенн (18). Всего в активе Гурьянова 23 (17 голов + 6 передач) очка в регулярном чемпионате, у Радулова - 31 (15+16). Мэттьюс сравнялся с лидером сезона по заброшенным шайбам - нападающим "Бостона" Давидом Пастрняком, у обоих хоккеистов теперь по 41 голу. Третье место в этом списке занимает капитан "Вашингтона" Александр Овечкин (40), который свой матч проведет позже в пятницу.

"Даллас" одержал третью победу подряд и занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 57 матчах. "Торонто" с 68 баллами после 58 встреч идет восьмым на Востоке. В следующем матче "Даллас" 16 февраля сыграет на выезде с "Монреалем". "Торонто" днем позже в гостях встретится с "Оттавой".

В другом матче дня "Баффало" дома в овертайме победил "Коламбус" со счетом 4:3. Защитник гостей Владислав Гавриков сделал результативную передачу, в его активе теперь 13 (5+8) очков в сезоне. Также "Тампа" на своей площадке победила "Эдмонтон" со счетом 3:1, голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 29 бросков и был признан второй звездой матча. "Флорида" дома уступила "Филадельфии" (2:6), вратарь Сергей Бобровский сделал шесть сейвов, пропустил три шайбы и был заменен после стартового периода.