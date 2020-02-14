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НХЛ

"Вашингтон" обыграл "Колорадо". Овечкин третий матч подряд завершил без очков

Встреча завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 14 февраля. "Колорадо" проиграл "Вашингтону" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Никлас Бэкстрём (32-я минута), Том Уилсн (53) и Ти Джей Оши (58). У проигравших отличились Андре Бураковски (3) и Микко Рантанен (17).

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не сумел отличиться результативными действиями, 34-летний российский форвард не может набрать очки на протяжении трех матчей. В матче с "Колорадо" он провел на льду 25 минут 48 секунд, нанес семь бросков по воротам и провел три силовых приема. В нынешнем сезоне на его счету 40 шайб (третье место в лиге после Остона Мэттьюса из "Торонто" и Давида Пастрняка из "Бостона", на счету которых по 41 голу) и 17 результативных передач.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов также не набрал очков за результативность. Его партнер по команде форвард Евгений Кузнецов пропускал встречу из-за повреждения.

"Вашингтон" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 79 очков в 57 матчах, "Колорадо" идет вторым на Западе, набрав 72 очка в 56 играх. В следующем матче "Вашингтон" 16 февраля дома сыграет с "Аризоной", "Колорадо" в этот же день примет "Лос-Анджелес".

В другом матче дня "Сент-Луис" на выезде проиграл в овертайме "Вегасу" (5:6 ОТ). В составе гостей четыре шайбы забросил форвард Зак Сэнфорд, результативная передача на счету российского нападающего Ивана Барбашева. "Калгари" в гостях обыграл "Анахайм" (6:0), "Нэшвилл" дома был сильнее "Нью-Йорк Айлендерс" (5:0), а "Детройт" в гостях уступил "Нью-Джерси" (1:4).

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