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ЧМ по санному спорту в Сочи

Все три российских экипажа саней-двоек выступят в финале спринта на ЧМ

Финальные заезды пройдут позднее в пятницу

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Три российских экипажа прошли квалификацию и выступят в финале спринта на чемпионате мира по санному спорту. Турнир проходит в Сочи.

Экипаж Владислава Южакова и Юрия Прохорова показал в квалификации третье время, Александр Денисьев и Владислав Антонов стали седьмыми, Константин Кашкин и Всеволод Коршунов показали 12-й результат. В финал спринта вышли экипажи, занявшие первые 15 мест в квалификации. Финальные заезды пройдут позднее в пятницу.

В программу чемпионатов мира спринт вошел в 2016 году.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье.

Теги
ЧМ по санному спорту в Сочи
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