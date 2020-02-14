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Массовый спорт

Путин отметил организаторский талант почетного президента ОКР Смирнова

Президент отметил профессиональный путь почетного президента ОКР

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова с 85-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Ваш профессиональный путь достоин самого глубокого признания. Вы многое делаете для развития отечественного и международного спортивного, олимпийского движения, популяризации ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни, - отметил Путин. - И конечно, отмечу Ваш организаторский талант и неизменное внимание, которое Вы уделяете важной и востребованной общественной деятельности".

Виталий Смирнов - российский спортивный деятель, член Международного олимпийского комитета (1971-2015), президент Олимпийского комитета СССР (1990-1992) и России (1992-2001), почетный президент Олимпийского комитета России (2001 - н. в.).

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