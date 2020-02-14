Четыре россиянки квалифицировались в финал спринта на ЧМ по санному спорту

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Четыре российские спортсменки прошли квалификацию и выступят в финале спринта на чемпионате мира по санному спорту. Турнир проходит в Сочи.

Виктория Демченко показала в квалификации первое время, Екатерина Катникова стала второй, Татьяна Иванова - третьей, Олеся Михайленко показала восьмой результат. В финал спринта вышли спортсменки, занявшие первые 15 мест в квалификации. Финальные заезды пройдут позднее в пятницу.

В программу чемпионатов мира спринт вошел в 2016 году.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье.